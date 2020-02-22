Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.По его словам, на встрече, в частности, обсуждалась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, по которой вечером 21 февраля у Путина и его турецкого коллеги Эрджепа Эрдогана запланирован телефонный разговор.Кроме того, Путин рассказал о деталях своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Ранее сообщалось, что российский президент предложил Минску компенсацию в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы бюджета Белоруссии. Как сообщил Лукашенко, Путин предложил ему рассчитать формулу, чтобы установить сколько республика потеряет в 2020 году от уменьшения таможенной пошлины — к уровню 2019 года.