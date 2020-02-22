Симптомы опасного заболевания обнаружил у себя житель Австралии Питер Уилсон благодаря приложению для смартфона. Как сообщает британский таблоид Daily Mail, 68-летний Уилсон несколько лет назад обнаружил у себя странные красные пятна на голове.

Симптомы опасного заболевания — рака кожи — обнаружил у себя житель Австралии Питер Уилсон благодаря приложению для смартфона.Как сообщает британский таблоид Daily Mail, 68-летний Уилсон несколько лет назад заметил у себя на голове красные пятна и необычные прыщи. Поначалу мужчина, почти полностью лишенный волосяного покрова на голове, не обращал на них внимания, но затем кожное раздражение стало его беспокоить."Я провел кое-какие исследования в Интернете, наткнулся на приложение SkinVision и просканировал пятна на голове", — рассказал изданию Питер Уилсон.От приложения поступил совет: обратиться к врачу. На этом же настаивала и супруга Питера.В итоге биопсия показала, что у мужчины плоскоклеточный рак — второй по распространенности рак кожи.Уилсону сделали операцию: удалили пораженный раком участок кожи и на это место пересадили "лоскут" с правого бедра.Ранее сообщалось, что в Московском областном онкодиспансере пациентам предлагают альтернативу хирургической операции. Там начали применять метод фотодинамической терапии, благодаря которой восстановление идет гораздо быстрее, а шрамов не остается.