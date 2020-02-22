В 2020 году ответов на вопрос какой праздник 23 февраля неожиданно много. Светский День защитника отечества совпадает с церковным праздником почитания памяти монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника каждый раз, однако сейчас, вдобавок ко всему, верующие встречают еще и Мясопустную неделю, на которую слушают отрывки из Евангелия о Страшном Суде.

В 2020 году ответов на вопрос неожиданно много. Светский День защитника отечества совпадает с церковным праздником почитания памяти монаха Печерского монастыря Прохора Лебедника каждый раз, однако сейчас, вдобавок ко всему, верующие встречают еще и Мясопустную неделю, на которую слушают отрывки из Евангелия о Страшном Суде.История святогоПрохор Лебедник вел образ жизни настолько аскетичный, что елне просто хлеб, а только тот, что делал сам, руками перетирая в муку собранную лебеду,и не пил ничего, кроме воды. За это он и получил свое прозвание.Рассказывают, что, когда на Руси из-за постоянных войнслучился голод, монах стал делать еще больше хлеба из лебеды и раздавал егоголодающим. Когда люди сами пытались повторить рецепт святого, то естьполученный продукт они не могли из-за его горечи. А полученный из рук святого сего благословением хлеб был сладок, будто его смешали с медом.Когда же все из-за тех же междоусобиц в Киеве пропала соль,Прохор собрал со всех келий Киево-Печерской лавры пепел и своей молитвойпревратил ее в чистую соль. Чем больше святой раздавал ее, тем больше запасовоставалось в монастыре. Однако стоило украсть запасы соли, как она превращаласьобратно в пепел.Мясопустная неделя о Страшном СудеНа следующий день после Вселенской родительской Мясопустнойсубботы, которая в 2020 году выпала на 22 февраля, наступает Мясопустнаянеделя. Это третье подготовительное воскресенье перед Великим постом. В этотдень верующие читают Евангелие о Страшном Суде.Что нельзя делать 23 февраляВ народе верили, что в этот день мужчинам стоит отложитьработу на другое время. Строгого запрета не существовало, однако люди считали,что у того, что советом пренебрежет, все будет валиться из рук.Соблюдать это ограничение в российских реалиях оказалось несложно.23 февраля отмечается День защитника отечества, который постепенно приобрелзначение всероссийского "мужского дня". А в 2020 году дата выпала навоскресенье, когда по отдыхать следует вообще всем.Традиции и приметыКрестьяне с нетерпением ждали весны, хотя и полагали, что эпизодическиевозвращения морозов все равно будут происходить. "Февраль злится, но весну чует",– говорили наши предки.Люди верили, что если на верхушках деревьев видны вороны,которые чистят перья, то стоит ждать снегопадов. А если 23 февраля ударят морозы,которые продлятся целую неделю, то март, наоборот, будет погожим.МолитвыВ народе считали, что в этот день следует помолиться святомуХарлампию. Его называли хранителем от внезапной смерти. Для верующих такаягибель страшна потому, что человек не успеет покаяться перед уходом. Мучений помогализбежать такой участи.Поскольку сегодняшняя дата выпадает на Неделю о СтрашномСуде, с ней связаны и молитвы, которые сегодня возносят христиане. К Иисусу ониобращаются с просьбами о спасении души.Именины 23 февраляАнастасий,Анна,Антоний,Антон,Аркадий,Афоний,Валентина,Валерьян,Ваптос,Василий,Галина,Геннадий,Герман,Григорий,Еннафа,Иван,Иоаким,Карп,Лонгин,Лука,Марк,Мартирий,Павла,Петр,Пимен,Порфирий,Прохор,Симеон,Семен,Феоктист,Харлампий.