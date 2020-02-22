Западно-восточный перенос теплых влажных воздушных масс, сформировавшихся над акваторией Атлантического океана, получит новый импульс. В субботу на Русской равнине еще обойдется без существенных осадков, но уже в ночь на воскресенье с запада придут дожди со снегом, усилится до штормового юго-западный ветер.

Западно-восточный перенос теплых влажных воздушных масс, сформировавшихся над акваторией Атлантического океана, получит новый импульс. В субботу на Русской равнине еще обойдется без существенных осадков, но уже в ночь на воскресенье с запада придут дожди со снегом, усилится до штормового юго-западный ветер, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве, в субботу облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем около +5°. В праздничное воскресенье и в понедельник Ђ дождь, временами со снегом, сильный ветер, +2…+4°.В Санкт-Петербург облачная ненастная погода придет уже в субботу и продержится все выходные дни. Температура воздуха не выйдет за рамки +2…+5° даже в ночные часы.В регионы Русского Севера атлантический циклон принесет сильные продолжительные осадки, штормовой ветер, потепление. В Архангельске, Петрозаводске и Вологде 0…+3°. В Мурманске и Нарьян-Маре около 0°, без существенных осадков.В Черноземье атмосферный фронт принесет непогоду. В воскресенье начнутся сильные дожди, местами с мокрым снегом, усилится ветер. В Воронеже, Курске и Белгороде 0…+3°.В Поволжье, на фоне понижения атмосферного давления и приближения с запада атмосферного фронта, небо постепенно затянут плотные облака, но осадки в виде дождя и мокрого снега начнутся только к исходу дня в воскресенье. Неустойчивой будет погода и в понедельник. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Ульяновске -2…+2°.На Юге, в зоне влияния атмосферного фронта, будет преобладать погода с переменной облачностью, местами пройдут дожди, в горных районах с мокрым снегом. В Ростове-на-Дону +2…+4°, в Краснодаре +5…+8°, в субботу дождь, в воскресенье и понедельник без осадков. В Симферополе +5…+8°, без осадков. В Сочи облачно, дождь, временами сильный, в горах со снегом +7…+10°.На Урале и в Западной Сибири, в теплом секторе циклона, будет ветрено, сыро и тепло, местами пройдут небольшие снегопады. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане -2…0°, в Омске в субботу около 0°, в воскресенье и понедельник -4…-6°. В Новосибирске около -5°.На юг Дальнего Востока из Китая придёт обширный, глубокий циклон, который первый день выходных принесёт в Приморье мокрый снег с дождём. В воскресенье циклон сместится на северо-восток, и погода снова наладится. Во Владивостоке в субботу около 0°, дождь со снегом, в воскресенье и понедельник +2…+4°, без осадков. В Хабаровске в субботу снег, метель, -6…-8°, в воскресенье и понедельник -4…-6°, солнечно. В Комсомольске-на-Амуре солнечно, -3…-6°.