При стрельбе в кальянных и букмекерской конторы в немецком Ханау россияне не пострадали, сообщило посольство России в Берлине. Между тем глава МВД Германии Хорст Зеехофер охарактеризовал произошедшее на юго-востоке Гессена, как совершенный из экстремистских убеждений правого толка расистский теракт.

При стрельбе в кальянных и букмекерской конторы в немецком Ханау россияне не пострадали, сообщило посольство России в Берлине. Между тем глава МВД Германии Хорст Зеехофер охарактеризовал произошедшее на юго-востоке Гессена, как совершенный из экстремистских убеждений правого толка расистский теракт.Это третий террористический акт в Германии с такой мотивацией за последние несколько месяцев, отметил Зеехофер, после убийства в Касселе 65-летнего главы правительства Вальтера Любке в июне 2019 года и октябрьского нападения на синагогу в Галле. Зеехофер пообещал увеличить число полицейских на улицах, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и на границе, а также усилить охрану синагог, сообщает ТАСС.Две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен 20 февраля расстрелял из машины 43-летний мужчина по дороге домой. Были убиты девять человек, еще четверо получили ранения. Среди убитых пятеро граждан Турции и один – Румынии. Предполагаемого преступника Тобиаса Р. нашли в его доме мертвым рядом с телом его 72-летней матери. По мнению представителей полиции, мужчина увлекался конспирологией, разделял правые радикальные взгляды, но был одиночкой и на полицейском учете не состоял.Террористическим актом назвал случившееся президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Правительство ФРГ принесло соболезнования всем родным и близким погибших в террористической атаке.Ханау находится всего в 20 километрах от финансовой столицы Евросоюза и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы – Франкфурта-на-Майне. Население города не дотягивает до 100 тысяч человек.