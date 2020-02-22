Обладатель 20 титулов чемпиона турниров Большого шлема 38-летний швейцарец Роджер Федерер перенес серьезную операцию на правом колене. По словам третьей ракетки мира, он вряд ли сможет играть на турнирах в течение ближайшего полугода.

Обладатель 20 титулов чемпиона турниров "Большого шлема" 38-летний швейцарец Роджер Федерер перенес серьезную операцию на правом колене. По словам третьей ракетки мира, он вряд ли сможет играть на турнирах в течение ближайшего полугода."Колено уже какое-то время меня беспокоило, — сообщил Федерер подписчикам своего Twitter. – Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую сделали в Швейцарии".По словам Роджера, врачи уже подтвердили, что это было правильное решение: "Они уверены в полном восстановлении".pic.twitter.com/VVGI1o8XYZ— Roger Federer (@rogerfederer) February 20, 2020Стало известно, что Федерер точно пропустит крупные турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами, а также второй в сезоне "Шлем" – Открытый чемпионат Франции "Ролан Гаррос".