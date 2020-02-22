Россельхознадзор не получал официальных уведомлений или запросов о том, что Олеся Красилова, сотрудник Всероссийского центра карантина растений, находится в международном розыске. В настоящее время ведомство и Министерство иностранных дел России задействовали всевозможные каналы, которые помогут прояснить ситуацию и оказать помощь россиянке, задержанной в Испании.

Россельхознадзор не получал официальных уведомлений или запросов о том, что Олеся Красилова, сотрудник Всероссийского центра карантина растений, находится в международном розыске. В настоящее время ведомство и Министерство иностранных дел России задействовали все возможные каналы, которые помогут прояснить ситуацию и оказать помощь россиянке, задержанной в Испании. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Представитель ведомства сообщила, что Красилова работает переводчиком в ФГБУ с середины 2019 года. За это время она зарекомендовала себя как исполнительный и высококлассный специалист. В составе официальной делегации службы Олеся неоднократно выезжала в зарубежные командировки, никаких инцидентов при пресечении границы не возникало.По словам Мелано, в феврале этого года Красилова принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений по фитосанитарным мерам для картофеля. Никаких уведомлений или запросов о нахождении сотрудницы в международном розыске не поступало.Юлия Мелано отметила, что Красиловой и ее близким будут оказаны вся необходимая помощь и содействие. Сейчас решается вопрос по юридическому сопровождению ее дела местными адвокатами, сообщает РИА Новости.Советник главы Россельхознадзора рассказала, что федеральная служба не раз сталкивается с необъяснимыми и непредсказуемыми действиями со стороны США. Например, несколько лет назад руководителю ведомства Николаю Власову без объяснения причин отказали во въездной визе в Штаты, когда тот собирался принять участие в международном конгрессе по ветеринарии.Олесю Красилову задержала испанская полиция 14 февраля при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. Об этом российский МИД сообщил в пятницу, 21 февраля. Россиянка находилась в Испании в связи с краткосрочной служебной командировкой. МИД отметил, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу может быть связано с обращением американской стороны.Мать задержанной рассказала, что ее дочь некоторое время работала клерком в американском посольстве, где снимала отпечатки пальцев в международном отделе.