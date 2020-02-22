Россия никогда не смирится с присутствием в сирийской провинции Идлиб террористов, с которыми никто не заключал перемирия, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Россия никогда не смирится с присутствием в сирийской провинции Идлиб террористов, с которыми никто не заключал перемирия, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Мы всегда говорили, что не можем терпеть наличие очага терроризма на национальной территории Сирии", — приводит его слова ТАСС.Вершинин заверил, что Россия поддерживает сирийские правительственные войска, прилагающие усилия по ликвидации террористов в провинции Идлиб. Он пояснил, что речь идет о боевиках экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые контролируют большую часть этой провинции.Замглавы российского МИД сообщил, что с 9 января террористические группировки в Идлибе совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с использованием беспилотников.Он напомнил, что правительство Сирии при поддержке РФ с начала января ввело в Идлибе режим прекращения огня. Однако оно распространяется на умеренную оппозицию и правительственные войска. "После введения этого прекращения огня террористы, которых в Идлибе до сих пор десятки тысяч, обстреливали Алеппо", — указал Вершинин. По его словам, боевики находились в 10-15 километрах от города и стреляли по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня.Высокопоставленный российский дипломат заявил также, что террористические группировки не дают мирным гражданам покинуть Идлиб, чтобы использовать их как живой щит.Кроме того, он отметил, что Россия в контакте с Турцией пытается не допустить, чтобы напряженность в Идлибе переросла в более критическую ситуацию, и высказал мнение, что переговоры с Турцией по ситуации в провинции должны быть продолжены.Главное — избежать жертв среди мирного населения и продолжить бескомпромиссную борьбу с террористами", — подчеркнул Вершинин.Накануне ситуацию в Сирии обсудили по телефону лидеры России и Турции Владимир Путин и.Реджеп Тайип Эрдоган.