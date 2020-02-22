Аудитор федеральной Счётной палаты Светлана Орлова
провела видеоконференцию , где проинструктировала коллег из регионов относительно масштабной проверки в сфере строительства и капитального ремонта многоквартирных домов .Сообщается на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации.
По результатам проверок будет вырабатываться предложения для органов власти по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Напомним, что Светлана Орлова
была губернатором во Владимирской области с 2013 года по 2018 год.