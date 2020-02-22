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<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2020-shkolnik-na-velosipede-vyletel-pod-vstrechnyj-furgon-popav-v-yamu-na-doroge-video.html" target="_blank">Школьник на велосипеде вылетел под встречный фургон, попав в яму на дороге. Видео</a> - Ребенок получил многочисленные переломы в результате столкновения со встречным автомобилем. На записи с камеры наблюдения видно, что ребенок не справился с управлением после того, как угодил в яму на дороге.