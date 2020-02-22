Ребенок получил многочисленные переломы в результате столкновения со встречным автомобилем. На записи с камеры наблюдения видно, что ребенок не справился с управлением после того, как угодил в яму на дороге.
В минувший четверг, 20 февраля, 12-летний школьник пострадал в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Ребенок, ехавший на велосипеде, попал в выбоину на дороге. После этого он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном.
Как сообщают СМИ, пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован с многочисленными переломами.