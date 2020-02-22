В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил телесные повреждения, от которых скончался на месте...

СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Камаз», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по проезжей части МКАД в направлении от Алтуфьевского шоссе в сторону Осташковского шоссе. В процессе движения был невнимателен к дорожной обстановке, в результате чего в районе 84-км МКАД в г. Москве, совершил наезд на остановившийся по причине технической неисправности автомобиль марки «Лада» и автомобиль марки «ВАЗ», а также пешеходов, находившихся перед неисправным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя автомобиля «Камаз» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28