В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил телесные повреждения, от которых скончался на месте...
СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб человек.
Установлено, что водитель автомобиля «Камаз», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по проезжей части МКАД в направлении от Алтуфьевского шоссе в сторону Осташковского шоссе. В процессе движения был невнимателен к дорожной обстановке, в результате чего в районе 84-км МКАД в г. Москве, совершил наезд на остановившийся по причине технической неисправности автомобиль марки «Лада» и автомобиль марки «ВАЗ», а также пешеходов, находившихся перед неисправным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя автомобиля «Камаз» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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