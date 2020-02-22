Сотрудники полиции вручили юбилейную медаль труженику тыла, ветерану органов внутренних дел Борису Анисимову.

Сотрудники ОМВД России по Собинскому району приняли участие в мероприятии, посвященном открытию Года Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Церемония проходила в Доме культуры города Собинка.Начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по Собинскому району Татьяна Тишина совместно с председателем Совета ветеранов отдела Василием Кургановым вручили юбилейную медаль труженику тыла, ветерану органов внутренних дел Борису Анисимову.Продолжая мероприятия в рамках акции «Неделя мужества», полицейские приняли участие в конкурсе «Юные защитники Отечества», где продемонстрировали мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова.