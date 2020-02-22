В Лазаревском районе Сочи классному руководителю пришлось извиняться перед шестиклассником за грубое обращение и применение силы. Несмотря на то что конфликт был улажен, СКР начал доследственную проверку инцидента.

В Лазаревском районе Сочи классному руководителю пришлось извиняться перед шестиклассником за грубое обращение и применение силы. Несмотря на то что конфликт был улажен, СКР начал доследственную проверку инцидента.Конфликт произошел днем 19 февраля в школе №75. Во время классного часа преподаватель математики начал кричать на воспитанников и требовать от них извиниться перед учительницей, которую они довели до слез двумя уроками ранее."Ты на второй год у меня останешься! Сюда сел! Ты почему опоздал на урок? Дневник немедленно мне давай! Родителей немедленно вызываю в школу!" — кричал он.Словами педагог не ограничился — применил удушающий захват к воспитаннику. Один из шестиклассников снял это на видео, после чего учителю пришлось в сопровождении полиции извиняться перед учеником и его родителями.В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики начали служебное расследование, назвав поведение педагога недопустимым