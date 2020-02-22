27 экспертов в области здравоохранения из многих стран решительно осудили слухи и теории заговора о происхождении коронавируса. По их словам, дезинформация может серьёзно навредить обмену информации о COVID-19.

Эксперты в области здравоохранения из многих стран мира отвергли предположения о том, что коронавирус COVID-19 не имеет естественного происхождения. Более того, специалисты осудили распространение связанных с новым коронавирусом конспирологических теорий, передаёт информационное агентство "Синьхуа".Ранее в СМИ появились сообщения о том, что COVID-19 мог быть создан в лаборатории одного из институтов в Ухане в результате исследований на животных, пишет ТАСС.27 экспертов опубликовали в медицинском издании The Lancet заявление. Они сообщили, что внимательно следили за появлением в 2019 году новой коронавирусной болезни, COVID-19, и глубоко обеспокоены её влиянием на здоровье и благополучие людей во всём мире.Эксперты высоко оценили усилия китайских учёных и медицинских работников по выявлению патогена, снижению его воздействия и обмену ценной информации. Что самое важное, пишут специалисты, быстрый, открытый и прозрачный обмен данными о COVID-19 находится под угрозой из-за слухов и дезинформации о его происхождении."Мы решительно осуждаем конспирологические теории, согласно которым COVID-19 не имеет естественного происхождения", — пишут учёные. Они особо указывают на то, что эти домыслы приводят только к появлению страха, слухов и предрассудков, которые ставят под угрозу мировое сотрудничество в борьбе с этим вирусом.Специалисты из многих стран мира проанализировали геном возбудителя заболевания. Подавляющее большинство учёных считают, что этот коронавирус возник в дикой природе, как и многие другие новые патогены.Ранее специалисты создали онлайн-карту распространения нового коронавируса.Добавим, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) также писали о том, что уханьский коронавирус может распространяться через фекалии, а также о том, что названо животное, которое является промежуточным носителем этого вируса. В случае же неблагоприятного развития событий новый вирус могут подхватить две трети жителей Земли.