На Камчатке начинается большой праздник в честь открытия Берингии. Это традиционная гонка на собачьих упряжках. В Петропавловске-Камчатском мероприятия, посвящённые ездовому спорту и традициям коренных народов региона, прошли в биатлонном комплексе.

На Камчатке начинается большой праздник в честь открытия "Берингии". Это традиционная гонка на собачьих упряжках. В Петропавловске-Камчатском мероприятия, посвящённые ездовому спорту и традициям коренных народов региона, прошли в биатлонном комплексе.Кроме состязаний зрителям показали экспонаты местного краеведческого музея. Была также музыкальная программа с участием известных исполнителей и фейерверк. Вход для посетителей был бесплатным, сообщает телеканал "Россия 24".