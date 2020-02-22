Российская премьер-лига и Тинькофф-банк договорились о сотрудничестве Банк станет титульным спонсором главной лиги российского футбола.

Российская премьер-лига и "Тинькофф-банк" договорились о сотрудничестве Банк станет титульным спонсором главной лиги российского футбола.Переговоры лиги и банка, участие в которых принимал участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков завершились успешно. 26 февраля РПЛ и "Тинькофф-банк" официально объявят о сотрудничестве. В пресс-конференции примут участие президент лиги Сергей Прядкин и представители банка, сообщает Чемпионат.com. Сумма спонсорского соглашения составит около 375 миллионов долларов в год.Последние полтора года РПЛ обходилась без титульного спонсора.