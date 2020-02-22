Союз европейских футбольных ассоциаций назвал символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала. Наибольшее представительство в сборной у франкфуртского Айнтрахта – сразу три игрока немецкого клуба было отмечено УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал символическую сборную Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала. Наибольшее представительство в сборной у франкфуртского "Айнтрахта" – сразу три игрока немецкого клуба было отмечено УЕФА.Сборная выглядит следующим образом: вратарь Пау Лопес ("Рома), защитники А. Туре ("Айнтрахт"), Годин ("Интер"), Коатес ("Спортинг") Оливейра ("Хетафе"), полузащитники Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Хаджи ("Рейнджерс") и Камада ("Айнтрахт"), а также нападающие Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Вьетто ("Спортинг") и Костич ("Айнтрахт").Годин, 3⃣ игрока "Айнтрахта" и 2⃣ игрока "Вулверхэмптона" попали в Команду недели #ЛигаЕвропы