Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко. Она предупредила, что пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко. По ее данным, почти 83% пенсионеров Украины получают пенсию до 4000 гривен, что ниже фактического прожиточного минимума.Ненюченко, которую цитирует пресс-служба Министерства социальной политики страны, объяснила такую ситуацию теневыми схемами начисления зарплат и несовершенством солидарной пенсионной системы.Замминистра предупредила, что без изменения ситуации пенсии украинцев в будущем станут еще меньше.Ранее депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить услуги ЖКХ.