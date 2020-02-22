В 97-летнем возрасте не стало советского и американского актера Бориса Лескина. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская. По ее словам, уход артиста - это большая потеря для них.

В 97-летнем возрасте не стало советского и американского актера Бориса Лескина. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская. По ее словам, уход артиста — это большая потеря для них.В годы Великой отечественной войны Борис Лескин был сапером на фронте. Мужчину наградили орденом Красной звезды и медалями.После войны Борис Вульфович был актером Большого драматического театра в Ленинграде. Его дебют в кино состоялся в 1954 году. Мужчину называли мастером комического эпизода.С 1980 года Борис Лескин был актером театра в Нью-Йорке. Он входил в комитет по выдвижению "Оскара".В 2011 году об артисте сняли документальный фильм "Боба. Сапер Большого Драматического".Борис Лескин снялся в десятках как отечественных, так и зарубежных фильмов, в числе которых "Следы на снегу", "Два воскресенья", "12 стульев", "Поцелуй вампира", "Люди в черном".