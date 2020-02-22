Отойдите, я же проехать хочу, - в Краснодарском крае прохожий, стоявший посреди переулка, отказался пропускать автомобиль и достал оружие. После этого агрессивный мужчина направил пистолет на водителя легковушки.

Житель Армавира и его спутница, возвращавиеся домой днем в минувшую пятницу, 21 февраля, против своей воли стали участниками конфликтной ситуации на дороге.Водитель попросил пешехода, стоявшего посреди проезда, отойти в сторону. В ответ пешеход продемонстрировал неадекватную реакцию.Мужчина извлек пистолет и начал и размахивать, а потом направил оружие на автомобилиста. Последний счет за лучшее ретироваться и поискать объезд.Обращался ли автор видео в правоохранительные органы – пока не сообщается.