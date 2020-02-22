Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для страны в размере 90 долларов за тысячу кубометров с учетом падения цен на газ на биржах в Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для страны в размере 90 долларов за тысячу кубометров с учетом падения цены газа на биржах в Европе.Президент Белоруссии в ходе встречи с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко сообщил подробности переговоров с главой "Роснефти" Игорем Сечиным."Мы говорили, он же тоже газом занимается, газ (стоит — ред.) меньше 110 долларов — в Европе на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену", — уточнил белорусский президент."Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать", — отметил Лукашенко (цитаты БелТА).Сейчас российский газ для Белоруссии поставляется по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров, как и годом ранее.Цена газа на европейских площадках снижается с прошлого года и за год упала на 50 процентов. К падению цен привела теплая зима, запуск "Турецкого потока" и новый контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите газа в Европу в увеличенном объеме.Цены на хабе Зеебрюгге и нидерландском крупнейшем хабе Европы Title Transfer Facility (TTF) по ближайшим контрактам снижались в феврале на 6,2-7 процентов и держатся на уровне 95-100 долларов за тысячу кубических метров, согласно биржевым данным.На TTF был отмечен минимальный уровень февральских цен на газ с января 2005 года. Цены никогда так не снижались в середине зимы.Одно из последних падений цены было в декабре 2019 года: тогда цена природного газа на TTF снизилась на 7-10 процентов сразу после сообщений о газовых соглашениях между Россией и Украиной: в декабре "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продолжении транзита через Украину в Европу.Цены ускорили снижение в январе и начале февраля после того, как 1 января Россия начала поставки по газопроводу "Турецкий поток" — в Европу и Турцию.