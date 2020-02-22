Ранее задержанный гражданин на строительном объекте в центре столицы похитил силовой электрический кабель. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершение кражи электрического кабеля с ущербом более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Доватора задержали 26-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.Ранее задержанный гражданин на строительном объекте в центре столицы похитил силовой электрический кабель. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Похищенный кабель он сдал в пункт по приему цветного металла, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Впоследствии задержанный мужчина скрылся от органов дознания и с декабря 2019 года был объявлен в федеральный розыск.В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60