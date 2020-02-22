Идея серьезного ужесточения наказаний за нарушения ПДД обсуждается уже не первый месяц, и свою позицию по этому поводу высказал один из руководителей столичного Центра организации дорожного движения. Вкратце – только штрафные баллы, конфискация и аресты спасут российские дороги.

Идея серьезного ужесточения наказаний за нарушения ПДД обсуждается уже не первый месяц, и свою позицию по этому поводу высказал один из руководителей столичного Центра организации дорожного движения. Вкратце - только штрафные баллы, конфискация и аресты спасут российские дороги.О необходимости радикальной реформы системы наказаний водителей на форуме в "Интерфаксе" заявил заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов. По его словам, мера наказания должна являться неким психологическим и финансовым барьером для нарушителя, а в Москве имеется контингент, которому нынешние штрафы вполне по карману, и они ездят "как хотят"."Пока мы не начнем за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места, не столь отдаленные - у нас всегда будет проблема с тем, что будут нарушать. Мы придем к штрафным баллам, конфискации автомобиля, что неизбежно. Только это позволит решить вопрос безопасности на дорогах полноценно", - цитирует агентство заявление Чернова.Между тем, другой участник форума директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заметил, что беспорядок на дорогах во многом является следствием увеличения числа камер, отсутствия знаков и разметки. По его данным, на столичном МКАДе в 2018 году 93% камер были установлены не по ГОСТу."Люди, занимающиеся организацией дорожного движения в нарушение законодательства, должны нести больше ответственности. Нельзя перекладывать на автовладельцев все те риски, которые в данном случае хотят внести в Кодекс административных правонарушений", - заявил Канаев.Один из проектов реформы КоАП, разработанный Минюстом, предусматривает радикальное увеличение штрафов, в том числе и за нарушение скоростного режима: скажем, штраф за превышение на 20-40 км/ч предлагается поднять с нынешних 500 до 3 000 рублей. Новый Кодекс об административных правонарушениях, проект которого сейчас обсуждается, должен вступить в действие 1 января 2021 года.