Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.Как передает RT, об этом общественность проинформировал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, сославшись на заявление матери Красиловой.Он рассказал, что 14 февраля 2020 года россиянку задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе, по запросу США, где Красилову обвиняют в передаче биометрии третьим лицам.По словам ее матери, дочь одно время работала клерком в американском посольстве, где снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После его закрытия устроилась во Всероссийский центр карантина растений.По выдвинутым против Красиловой обвинениям ей грозит в США срок заключения вплоть до пожизненного.