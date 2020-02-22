Грузовой автомобиль не устоял на колесах и опрокинулся на бок, раздавив легковушку. Судя по кадрам, сделанным очевидцем, люди сумели самостоятельно покинуть салон такси. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, никто из участников аварии не пострадал.

В субботу, 22 февраля, в районе пересечения Третьего транспортного кольца и Большой Тульской улицы в Москве произошло серьезное ДТП. Очевидец снял на видео первые минуты после аварии.На въезде на ТТК грузовик не устоял на колесах и опрокинулся на бок, раздавив автомобиль такси, оказавшийся у него под боком.Судя по видео, люди, находившиеся в салоне легковушки, сумели самостоятельно покинуть машину.По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, никто их участников аварии не пострадал.