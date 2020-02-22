Полицейские Меленковского, Юрьев-Польского и Ковровского районов провели для школьников «Уроки мужества».

В Меленковском районе прошла ставшая уже традиционной акция «Неделя мужества». Отдел МВД России по Меленковскому району открыл свои двери для учащихся 9-х классов.Специалист отдела по работе с личным составом ОМВД Марина Шалумова и председатель Совета ветеранов Юрий Шейкин провели экскурсию по музею Меленковского отдела полиции, рассказав об истории становления службы. Инспектор группы кадров отделения по работе с личным составом Андрей Дыльдин продемонстрировал молодым людям экипировку и специальные средства сотрудника полиции. Школьники смогли почувствовать себя в роли полицейского, примерив амуницию.Пришедшие с участниками мероприятия педагоги, выразили благодарность руководству отдела за то что, подростки смогли увидеть работу полиции изнутри.Учащиеся 7 класса средней общеобразовательной школы №3 города Юрьев-Польский посетили музей ОМВД России по Юрьев - Польскому району. Экскурсию для гостей провел председатель Совета ветеранов полковник милиции в отставке Борис Чижиков. Борис Дмитриевич рассказал ребятам о том, как проходило зарождение и становление органов внутренних дел в городе Юрьев - Польский, с какими трудностями приходилось встречаться милиционерам. С большим интересом дети слушали рассказы ветерана о раскрытии преступлений и задержании преступников.Ребята увидели экспонаты музея: документы былых лет, личные вещи сотрудников правоохранительных органов, форменное обмундирование, различные награды. С особым интересом ребята рассматривали оружие. Посещение музея оставило у ребят яркие впечатления.В рамках патриотической акции «Неделя мужества» представители МО МВД России «Ковровский» посетили две школы города. Полицейские и ветераны рассказали ребятам о тяжелой боевой работе, воинской дружбе, взаимопомощи и героизме.В рамках ежегодного традиционного конкурса «Зарница», организованного управлением образования города Коврова на базе средней общеобразовательной школы № 17, для учащихся 9-11 классов сотрудники ГИБДД подготовили и провели один из этапов конкурса - "Знатоки дорожного движения". В конкурсе участвовали команды из 15 школ города. Перед ребятам была поставлена задача за максимально короткое время ответить на 12 вопросов по Правилам дорожного движения. В подарок школьникам полицейские вручили световозвращающие наклейки.