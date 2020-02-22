В пятницу, 21 февраля, вечером по местному времени в бразильском Рио-де-Жанейро начались традиционные карнавальные парады школ самбы. Право открыть первую ночь выступлений досталось школе Академикус ди Вигариу-Жерал, а уже в воскресенье в красочное состязание вступят гранды.

В пятницу, 21 февраля, вечером по местному времени в бразильском Рио-де-Жанейро начались традиционные карнавальные парады школ самбы. Право открыть первую ночь выступлений досталось школе "Академикус ди Вигариу-Жерал", а уже в воскресенье в красочное состязание вступят гранды.Результаты голосования жюри станут известны в день официального завершения карнавала, который совпадает с началом католического Великого поста. Шесть получивших наивысшие результаты школ самбы смогут продемонстрировать свое искусство на знаменитом самбодроме, где состоится "парад победителей".Как ожидается, в этом сезоне на улицы Рио-де-Жанейро выйдут, по меньшей мере, 7 миллионов человек. Всего в период с 12 января по 1 марта префектура согласовала более чем 440 праздничных процессий, для проведения которых отводятся целые кварталы, перекрываются бульвары и набережные, на дежурство выходят усиленные наряды правоохранителей.