Группа археологов воссоздала изображение человека на древнем монолите, найденном в Шотландии. Оказалось, что на камне высечен воин с копьём. Но исследователей больше всего заинтересовал не этот факт, а то, что у мужчины была сложная и весьма необычная для тех времён причёска.

Группа археологов воссоздала изображение человека на древнем монолите, найденном в Шотландии. Оказалось, что на камне высечен воин с копьём. Но исследователей больше всего заинтересовал не этот факт, а то, что у мужчины была сложная и весьма необычная для тех времён причёска.В сентябре 2017 года строители, расчищая землю для строительства новой дороги, обнаружили в северо-западной части города Перт в Шотландии монолит. Высота находки составила 1,9 метра, а ширина — 0,7 метра. На одной стороне была высечена человеческая фигура, держащая необычное копьё.Поверхность камня была в плохом состоянии, а часть рисунка значительно истёрлась. Но при помощи трёхмерной визуализации и метода под названием фотограмметрия археологи смогли восстановить первоначальный вид монолита.Специалисты не знают точно, был ли воин изображён обнажённым или одетым, однако две линии на его лодыжках могут указывать на наличие обуви или облегающих штанов.Рядом с камнем располагалась кольцевая канава. Возможно, монолит был частью некоего захоронения.Исследователи также выяснили, что резьбу на камне выполнили пикты - древнейший из известных народов, населявших Шотландию. Согласно некоторым данным, римляне дали ему название пикты ("раскрашенные люди") из-за их татуировок или боевой раскраски его представителей.В поздний римский период пикты помогали защищать территорию современной Шотландии от многочисленных нападений римлян. Поэтому в раннем средневековье война стала важной частью жизни и уклада пиктов."Благодаря историческим записям и поэзии, мы знаем, что воин — это важнейшая часть общества, центральная часть власти", — говорит доктор Гордон Нобл (Gordon Noble) из Абердинского университета.Что интересно, найденный монолит стал третьей подобной находкой в этой местности. Но есть множество других пиктских камней, на которых были высечены животные или абстрактные символы.Недавняя находка украсит экспозицию Музея города Перт в Шотландии.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Antiquity.Стоит отметить, что в Великобритании любое строительство потенциально может обернуться сенсационными открытиями. Так под парковкой в Лестере нашли останки короля Ричарда III, а раскопки парковки в Годалминге и вовсе превратились в археологический триллер.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) также писали о том, что рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью, и о том, как археологи нашли древнейшее культовое место Великобритании.