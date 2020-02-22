В американском штате Невада проводят агитационные митинги кандидаты от Демократической партии, которые претендуют на участие в президентских выборах. Меньше, чем через сутки им предстоят кокусы – или собрания активистов. Там определяются лидеры гонки.

В американском штате Невада проводят агитационные митинги кандидаты от Демократической партии, которые претендуют на участие в президентских выборах. Меньше, чем через сутки им предстоят кокусы – собрания активистов. Там определяются лидеры гонки.Пока, по данным опросов, всех опережает Берни Сандерс, отмечает телеканал "Россия 24". Он заявил, что газета "Вашингтон пост" пытается ослабить его позиции. Там опубликовали материал о том, что Россия якобы пытается оказать Сандерсу содействие.А демократы снова обвиняют Москву в том, что она помогает Трампу. Сам Дональд Трамп отнёсся к этому с иронией и в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе назвал демократов "сумасшедшими людьми", помешанными на фейк-ньюс."Дезинформация — это единственное, в чем хороши демократы. Они не умеют делать ничего другого. Они твердят, что Путин хочет убедиться, что я буду вновь избран. Что за бред?! Может, он хочет посмотреть, как будет избран кто-то из демократов?! Скажем, Берни Сандерс, который провел медовый месяц в Москве? В общем, эти люди просто сумасшедшие", — парировал Дональд Трамп.