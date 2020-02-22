Певица Валерия намерена создать женскую политическую партию и пойти с ней на выборы в Госдуму в 2021 году. Как рассказал муж и продюсер артистки Иосиф Пригожин, партия будет отстаивать права женщин и бороться с домашним насилием.

Певица Валерия намерена создать женскую политическую партию и пойти с ней на выборы в Госдуму в 2021 году. Как рассказал ТАСС муж и продюсер артистки Иосиф Пригожин, партия будет отстаивать права женщин и бороться с домашним насилием."Партия будет называться "Сильные женщины", – уточнил Пригожин.В поддержку своей политической организации Валерия запустит передачу на YouTube-канале. Первый выпуск выйдет в марте. Раз в неделю певица будет встречаться и беседовать с женщинами, пострадавшими от насилия.По словам Пригожина, эта тема сегодня остро стоит на повестке дня."Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя", – отметил Пригожин.Планы Валерии прокомментировала депутат Госдумы Оксана Пушкина."Валерия – героиня моих передач, подруга и единомышленница. Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике", – написала Пушкина в Telegram.По словам Пушкиной, она рада будет таким единомышленницам в Думе. Депутат добавила, что женский голос должен громче звучать с думских трибун, и пожелала Валерии успехов.20 февраля о начале политической карьеры заявил музыкант Сергей Шнуров – лидер группы "Ленинград". Артист вступил в петербургское отделение "Партии роста". Ее председатель Борис Титов выразил надежду, что Шнуров "украсит партию" своими интересными идеями.