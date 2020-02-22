Офицеры военной прокуратуры гарнизонного звена проводят встречи с личным составом

Накануне Дня защитника Отечества офицеры военной прокуратуры Владимирского гарнизона совместно с командованием воинских частей принимают участие в мероприятиях по сплочению воинских коллективов и их предупреждению правонарушений.В поднадзорных воинских частях, организациях и ведомствах Российской Федерации офицеры военной прокуратуры гарнизонного звена проводят встречи с личным составом, отвечая на вопросы военнослужащих.В первую очередь мероприятия по сплочению проходят в неблагополучных по состоянию воинской дисциплины и правопорядка воинских частях, выезды в которые осуществляются с периодичностью не менее раза в неделю. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и формирования здоровой моральной обстановки в воинских коллективах, а также противодействию наркомании и коррупции. В рамках проведения мероприятий по правовому просвещению военнослужащих Владимирской области, военной прокуратурой Владимирского гарнизона было охвачено более 1500 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и 2000 военнослужащих контрактной службы.Для выявления латентных правонарушений и конфликтных ситуаций проводится анонимное анкетирование военнослужащих, включающее специально разработанный перечень вопросов.Кроме того, офицеры военной прокуратуры Владимирского гарнизона встречаются с гражданскими подлежащими призыв в ряды военных сил Российской Федерации и их родственникам, которым разъясняются правовые аспекты военной службы и последние изменения в законодательстве о прохождении военной службы.Мероприятия месячника по сплочению воинских коллективов продлятся до конца месяца для повышения уровня правовой информированности военнослужащих.