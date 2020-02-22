Небесное тело, которому едва хватает массы, чтобы называться звездой, вдруг разразилось вспышкой невероятной мощности. Астрономы недоумевают, как такое возможно.

Небесное тело, которому едва хватает массы, чтобы называться звездой, вдруг разразилось вспышкой невероятной мощности. Астрономы недоумевают, как такое возможно.Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.Звезда J0331-27 находится в 783 световых годах от Земли. Она относится к спектральному классу L — классу очень маленьких и очень холодных светил, которым едва хватило массы, чтобы в их недрах начались термоядерные реакции. Масса J0331-27 составляет всего 8% солнечной, а температура поверхности — всего 1800 градусов Цельсия (по сравнению с 5500 градусами на Солнце).Существует правило: чем меньше звезда, тем мощнее происходящие на ней вспышки. Так, красные карлики класса М могут похвастаться настоящими космическими катаклизмами, которые ставят под вопрос пригодность их планет для жизни. Но астрономы никак не ожидали, что эта закономерность распространяется даже на предельно холодные L-звёзды.Как полагают специалисты, вспышка происходит из-за резкой перестройки структуры магнитного поля на небольшом участке поверхности звезды. При этом энергия, запасённая в магнитных линиях, высвобождается и нагревает окружающее вещество. Само магнитное поле создаётся плазмой — раскалённым газом, состоящим из заряженных частиц. Ранее эксперты считали, что плазма поверхности L-карликов слишком холодна, чтобы порождать поле, способное на мощный "фейерверк".Обрабатывая данные космического рентгеновского телескопа XMM-Newton, авторы обнаружили вспышку, зафиксированную 5 июля 2008 года. Она продолжалась несколько минут. За это время в одном только рентгеновском диапазоне выделилось 2””1033 эрг энергии. Это вдесятеро больше энергии самых больших вспышек на Солнце и всего в два раза меньше полной энергии, выделяемой нашей звездой за секунду (!).События такого масштаба учёные называют супервспышками. Они обычны у более горячих красных карликов класса М, но не у прохладных L-звёзд."Это самая интересная научная часть открытия, потому что мы не ожидали, что звёзды [из класса] L-карликов сохраняют достаточно энергии в своих магнитных полях, чтобы вызывать такие вспышки", — признаётся соавтор работы Беате Штельцер (Beate Stelzer) из Университета Тюбингена.Открытие было сделано благодаря рентгеновскому телескопу XMM-Newton.Иллюстрация с сайта esa.int.До этого супервспышки у L-карликов несколько раз обнаруживались в видимом свете. Однако впервые подобное событие зафиксировано в рентгеновских лучах. Более того, J0331-27 вообще стала всего вторым L-карликом, от которого земные телескопы вообще уловили рентгеновское излучение.Проанализировав данные других обсерваторий, авторы обнаружили и оптическое излучение этой вспышки. Но наблюдение её в рентгеновском диапазоне чрезвычайно важно. Дело в том, что видимый свет приходит с поверхности светила, а рентгеновские лучи — из её атмосферы. Это поможет астрономам разобраться, как же всё-таки стало возможным подобное явление."Это хороший вопрос, — говорит Штельцер. — Мы просто не знаем [ответа]. Никто не знает".Загадки на этом не заканчиваются. Дело в том, что у всех известных звёзд слабые вспышки случаются куда чаще сильных. Однако XMM-Newton наблюдал J0331-27 в общей сложности около 40 суток и за это время не обнаружил никаких других вспышек, хотя чувствительность инструмента позволяла их заметить.Похоже, что магнитное поле L-карлика постепенно накапливает энергию и разом высвобождает её в одном мощном катаклизме. Такое поведение совершенно не типично для звёзд, и теперь астрофизикам предстоит разобраться с новыми фактами.В этом могут помочь новые рентгеновские вспышки на L-звёздах, если они будут обнаружены. Штельцер и коллеги сделали своё открытие, обрабатывая архив наблюдений XMM-Newton. Он включает информацию о 400 тысячах переменных источников, обнаруженных телескопом за 13 лет. Далеко не все данные ещё обработаны, так что впереди учёных вполне могут ждать новые сюрпризы.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о вспышке в 10 миллиардов раз мощнее солнечной и о первом наблюдавшемся выбросе вещества из короны другой звезды.