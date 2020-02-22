22.02.2020

2020-02-22 10:20:04

Во Владимире на Масленицу будут гуляния на любой вкус и возраст

Гуляния на любой вкус и возраст. В администрации Владимира представили программу предстоящей Масленичной недели.

Гуляния начнутся уже 29 февраля «Золовкиными посиделками», которые второй год подряд пройдут на площадке у пруда на улице Комиссарова. Здесь состоится выставка-конкурс авторской игрушки. Гости смогут не только полюбоваться на уникальные дизайнерские работы владимирских мастериц, но и примут участие в мастер-классах по изготовлению игрушек. Взрослых и детей ждут увлекательные игры на свежем воздухе, большая культурная программа, конкурс на самый вкусный блин. Здесь угостят ароматным борщом, сваренном в гигантском котле на костре. Завершится программа большим хороводом, который объединит всех участников семейного праздника на Комиссаровском пруду.

1 марта народные гулянья пройдут во всех городских парках и в присоединенных территориях. Так, в парке «Добросельский» в 11.00 начнется ежегодный праздник «Добрая Масленица». В программе: традиционные масленичные состязания, игровая программа для малышей «Русские потешки», большой танцевальный флеш-моб «Блинный Dance». В 14.00 главным событием мероприятия станет выступление фаер-шоу «Стихия» и традиционное сожжение масленичной куклы.

В парке культуры и отдыха «Дружба» 1 марта с 12 до 17 часов владимирцев ждет большая праздничная программа. На центральной аллее парка можно будет встретить веселых коробейников. Там же раскинется ярмарка уникальных авторских изделий от владимирских мастеров. Праздничные торговые ряды порадуют разнообразием масленичных блюд, а катание на аттракционах и лошадях добавят приятных впечатлений. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы - в 14 часов.

Масленица в парке «Загородный» пройдет под девизом «Будет всё! И хлеб, и зрелище!». Праздничное пространство будет заполнено игровыми площадками, традиционными играми и интерактивными объектами: «Деревянный тир», «Метание валенка», «Тяни-толкай», «Бои на поясах», «Сбивание с бревна». Впервые на масленичной сцене зрители увидят и услышат виртуозное барабанное шоу «Drummatica» от гостей из города Москвы. «Вкусная ярмарка» представит гостям праздника угощения и дегустации от партнёров, торговых компаний и предпринимателей нашего города. Обряд сожжения чучела Масленицы в парке «Загородный» состоится в 16.30.

Праздник в Центральном парке культуры и отдыха начнется в 12.00. На площади у колеса обозрения гостей ждут народные игры и масленичные забавы: прыжки в мешках, «петушиные» бои, игра «Набей блин», армреслинг и поднятие гири, за участие в которых все участники получат призы и подарки, а самые активные гости праздника, по традиции, смогут побороться за суперприз в состязании «Масленичный столб». Сожжение чучела Масленицы в Центральном парке запланировано на 17.00.

Темой традиционного популярного конкурса масленичных фигур, который состоится в этом году в 5 раз, стал 1030-летний юбилей любимого города. На главной сцене праздника - у площади Победы - выступят лучшие городские коллективы и гости из других городов. Администрация Ленинского района подготовила для гостей массу интерактивных площадок и фотозон. Будет работать ярмарка сувениров и масленичных угощений.