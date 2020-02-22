22.02.2020

2020-02-22 10:10:03

во Владимире пройдет необычный двухдневный фестиваль

Ну а главное помним, что завтра 23 февраля. И этому дню во Владимире посвящается необычный, первый в нашем регионе двухдневный фестиваль, где будет представлено только "Мужское творчество". Открытие сегодня. Центр культуры и искусства на Соборной уже готовиться к встрече первых гостей.

А встречает нас в его холле организатор, а также дизайнер и художник, со странными куклами которой мы уже вас знакомили в одну из суббот, Евгения Гурина. Доброе утро. Чем готовы удивлять?

Евгения Гурина - организатор фестиваля.

- Доброе утро Татьяна! Сегодня будет происходить первый раз нашем городе потрясающее мероприятие. Называется это фестиваль Мужского творчество мужество. И даже вот сейчас уже за моей спиной можно увидеть первую площадку, площадка, которая встречает посетителей фестиваля, это выставка фотографии, которая называется мгновение творчества и мужество. Выставка подготовлена Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи, и фото клубом Спутник. Здесь у нас представлено очень много фотографий, это мужчина в предлагаемых обстоятельствах. Здесь авторы не только мужчины, то есть хоть и фестиваль мужского творчества, но изображены мужчины. Самые яркие имена кто будет представлен, будет у нас Андрей Верховцев - это очень известный резчик по дереву он редко бывает и очень редко выставляется во Владимире, в основном он сейчас Германии работает. Очень интересный у нас потрясающе гончар Андрей Кочешков, Стас Соловей удивительные вещи делает. Всем рекомендуем прийти посмотреть. У нас будет представлена площадка клуба моделей автомобильных, то есть там будут радиоуправляемые модели. Они буду всюду ездить, их будут показывать, это потрясающе, я этого жду с нетерпением! А мы отмечаем 23 февраля, но не за горами 8 марта, и мы все прекрасно знаем, что даже вот фестиваль представляет все равно женщина. У нас будет зал, где представлены женские работы там можно будет приобрести либо сделать своими руками подарок на 8 марта, мы захватываем два праздника. Прийти надо на целый день, потому что работаем с 11 до 18, но площадки у нас занимают весь центр культуры и искусства, то есть в каждом помещений у нас будет площадки. Так что приходить ребят надо обязательно.

Спасибо Евгения. Итак, 2 дня фестиваль "Мужское творчество" во Владимире. Можно уже собираться! Присоединяйтесь.