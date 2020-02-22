22.02.2020

2020-02-22 09:10:03

Во Владимире пройдет танцевальный флешмоб огнеборцев МЧС за ЗОЖ

Ну, а пока наши поздравления всем мужчинам к 23 февраля "Дню защитника Отечества", который раньше отмечали как "День Советской армии и Военно-морского флота".

Праздник , прошедший революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны. Как день почитания солдат, защищавших страну во время невзгод, проявляющих героизм и в обычной гражданской и профессиональной жизни. Неофициально праздник отмечается и как день мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова! Поэтому всех мужчин с наступающим праздником!

Тем более, что отмечать можно уже сегодня вместе с владимирскими спасателями. Причем нескучно, а креативно! И где? На стадионе "Прометей" в Загородном парке Владимира. Спасатели приготовили танцевальный флешмоб "МЧС за ЗОЖ". А также показательные выступления пожарных- они будут разрезать автомобиль, который попал в ДТП. Юные гости смогут посоревноваться в надевании боевой одежды пожарного и даже покататься на снегоходах. Ну и, конечно, накормят всех горячей кашей из полевой кухни. Начало сегодня в 11 утра. Уже можно собираться- поторопитесь.