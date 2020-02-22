На этот раз рестайлинг пережили легковые его представители – седан S90, универсал V90 и вседорожная модификация V90 Cross Country. Всем моделям слегка осовременили внешность, пересмотрели список оборудования и добавили электрическую составляющую.

На этот раз рестайлинг пережили легковые его представители - седан S90, универсал V90 и "вседорожная" модификация V90 Cross Country. Всем моделям слегка осовременили внешность, пересмотрели список оборудования и добавили электрическую составляющую.Основными изменениями в дизайне универсалов названы совершенно новые задние фонари. Кроме того, всей троице соорудили новые спойлеры, противотуманки и переработали нижнюю часть передних бамперов, а также добавили новых цветов кузова и дизайна колесных дисков.В списке оборудования 90-х Volvo появились беспроводная зарядка, усовершенствованная акустическая система Bowers and Wilkins с новым усилителем и активной системой шумоподавления, а также оптимизированный очиститель воздуха.Он изначально был разработан для китайского рынка, но теперь применяется по всему миру, а его особенностью является способность распознавать самые мелкие примеси в забортной атмосфере. Наконец, 12-вольтовые розетки заменены на порты USB Type-C.На всех представителей семейств 90 и 60 распространяются возможность отделки новым материалом из смеси шерсти, а топовые комплектации смогут похвастать особым интерьером без грамма натуральной кожи.Что касается моторной гаммы, то теперь практически во всех модельных линейках Volvo имеется возможность применения схемы "умеренный гибрид", которая заключается в оснащении автомобилей 48-вольтовой системой рекуперации энергии. В истории семейства Cross Country, к примеру, это первый случай электрификации. Гибридная система, по подсчетам разработчиков, обеспечивает 15-процентную экономию топлива.