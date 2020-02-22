Житель китайского города Ченду (провинция Сычуань) вылечился от коронавируса и заразился им снова спустя 10 дней после выписки из больницы. Как сообщает Taiwan News, 21 февраля эту информацию подтвердила региональная комиссия по здравоохранению.

Житель китайского города Ченду (провинция Сычуань) вылечился от коронавируса и заразился им снова спустя 10 дней после выписки из больницы. Как сообщает Taiwan News, 21 февраля эту информацию подтвердила региональная комиссия по здравоохранению.Сообщается, что дважды заразившегося мужчину и его семью отправили в больницу, а жителей района, где они жили, предупредили об опасности заражения.Местные СМИ отмечают, что заразившийся и его родные были на карантине и не выходили из дома с 10 февраля.Интернет-пользователи тем временем активно обсуждают возможность заразиться дважды. Некоторые из них полагают, что врачи ошиблись с анализами и выписали пациента до того, как он полностью выздоровел. Так или иначе, власти ведут расследование этого случая.В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-2019. Вскоре вирус распространился по всей стране, а затем и за ее пределами. По последним данным, в КНР от вызванной им болезни погибли свыше 2200 человек. Заразившихся в стране уже более 75 тысяч, вылечившихся – 18 тысяч человек.