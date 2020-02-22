22.02.2020

2020-02-22 08:50:08

Выращено во Владимире: как в современных теплицах выращивают экологически чистые овощи

Сельское хозяйство - по-прежнему одно из главных занятий среди мужчин. И если вспомнить за что бились наши предки - "за пядь земли", за пашню. А главный на пашне человек - его величество Агроном. И этим утром на экскурсию Вас приглашает директор владимирского комбината "Тепличный". Советы профессионала садоводам и огородникам всегда пригодятся.

Михаил Веретенников директор ГУП Комбинат "Тепличный":

"Мы с Вами находимся в томатной теплице, здесь мы выращиваем 2,5 тысяч тонн. Много гибридных: сливовидные томаты, красные и желтые. Все на любой вкус и ассортимент. Мы находимся в высокой и современной теплице с автоматическими креплениями и системой полива. Через устройство к каждому растению подходит своя капельница, которая выливает по 100 миллилитров питательного раствора. Кстати, питательный раствор мы применяем из своих - российских удобрений. Плоды находятся уже почти в полной спелости. На прилавках наш урожай можно увидеть первого апреля. Томаты опыляются шмелями, их мы покупаем в Иваново. Без шмелей никакого опыления не будет. Утренний совет для всех телезрителей, если Вы хотите, чтобы был хороший и качественный урожай, нужно применять кистедержатели. Он защищает кисть от залома. А в огуречной теплице на этой недели был первый сбор огурца, но собрали немного, порядка 100 килограмм, но к праздникам валовый сбор увеличится. Стандарты к сбору огурцов: не более 25 сантиметров в длину и 4,5 сантиметров в диаметре. Урожай, примерно, с квадратного метра порядка 50 килограмм, а если взять валовый сбор Комбината Тепличный за год, то это примерно 5,500 тонн свежего огурца. Ну, а завтра уже 23 февраля и скоро 8 марта. Для вас милые девушки мы приготовим ежегодно 1 миллион роз. Цветовая гамма у нас очень высокая, мы выращиваем около 15-ти цветовых композиций, и порядка 25 гибридов. Розы растёт у нас до 9-ти лет. От ростка до хорошей выполненной розы у нас проходит полтора два месяца. Розы мы срезаем, чуть побольше этого бутончика, мы убираемым их в холодильник, они там стоят и напитываются одни сутки. В этом мы расширяем линейку горшечных цветов, специально для вас на праздники. Приготовили новый сюрприз, это наша новинка называется пеларгония грандифлора, обладает шикарной расцветкой. Её можно выращивать не только как комнатное растение, но и высаживать на клумбу в открытый грунт. Всех женщин хочется поздравить с наступающим 8 мартом, пожелать весенних улыбок и всего самого хорошего."