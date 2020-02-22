Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в пятницу в Facebook обращение к нации, в котором пообещал наказание провокаторам, спровоцировавшим беспорядки в поселке Новые Санжары.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в пятницу в Facebook обращение к нации, в котором пообещал наказание провокаторам, спровоцировавшим беспорядки в поселке Новые Санжары Полтавской области. Жители поселка были категорически против размещения рядом с их домами эвакуированных из Китая граждан Украины. Власти рассчитывали, что они проведут карантинный срок в военном санатории.Зеленский заявил, что паника среди жителей поселка была посеяна сознательно. Он подчеркнул, что речь идет "об известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Столкновения недовольных с полицией и забрасывание автобуса с эвакуированными камнями президент назвал "дикарством". Заказчикам и виновным в беспорядках Зеленский пообещал ответственность.По словам Зеленского, эпидемия коронавируса COVID-19 и возвращение украинцев из Китая стала очередным экзаменом для общества. Как выяснилось, сказал президент, некоторые врачи забыли клятву Гиппократа. "Когда-то нам навязывали идеологию, основанную на принципе незаменимых не бывает, но это давно в прошлом", — отметил Зеленский.Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева отреагировала на слова президента Украины в своем Telegram. Скабеева приветствовала планы властей Украины расследовать инцидент, но спросила: "Разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали "беркутовцев" брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!". Причем, отметила телеведущая, жертв преступлений в Киеве назвали убийцами, а настоящим преступникам "раздали медали и кресла в парламенте".