В медорганизациях региона действует 1189 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на сегодняшний день в медорганизациях региона действует 1189 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 59 процентов из них занято (701), свободно – 488 коек.Напомним, , количество заразившихся коронавирусом в области превысило 26,5 тыс. человек. 23542 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 133 человека.