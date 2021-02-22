Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП в Гусь-Хрустальном районе.

Стали известны подробности в Гусь-Хрустальном районе, в результате которой пострадали 7 человек.По предварительным данным регионального УМВД, в субботу, 21 февраля, на 7 км автодороги «Гусь-Хрустальный-п. Уршельский» водитель «Тойоты», 1978 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 1984 г.р.В результате ДТП в медучреждение были доставлены водители обеих машин 5 пассажиров, в том числе 9 и 17 лет. Кроме того, один из пассажиров «УАЗ» направлен на амбулаторное лечение.В настоящее время по данному факту УМВД области организована доследственная проверка.Ее ход и результаты находятся на контроле прокурора области.