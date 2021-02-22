Пожары произошли в городе Кольчугино и в деревне Александровка округа Муром.

Два частных дома сгорели во Владимирской области утром 21 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.Так, информация о возгорании частного дома №26 по улице Осипенко в городе Кольчугино поступила на пульт дежурного МЧС в 8:58. К моменту прибытия пожарных горела кровля дома. В тушении возгорания было задействовано 4 машины и 11 спасателей.Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.Буквально через полчаса в 9:31 загорелся частный дом №38 на улице Южной в деревне Александровка округа Муром. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения и не дали огню распространиться на соседние строения. Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. метров. Горящий дом тушили 3 машины и 10 спасателей.В результате пожара погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания дома.