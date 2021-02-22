Программа началась с рассказов об истории праздника. Сотрудники полиции совместно с представителями редакции газеты «Петровка, 38» подготовили для ребят патриотические документальные фильмы...

Полицейские Центрального округа столицы организовали мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества, в рамках которого посетили кадетский корпус школы №1231 имени В.Д. Поленова.Программа началась с рассказов об истории праздника. Сотрудники полиции совместно с представителями редакции газеты «Петровка, 38» подготовили для ребят патриотические документальные фильмы.В мероприятии вместе с полицейскими принял участие ветеран подразделения ОМОН ГУ МВД России по г. Москве Сергей Викторович Ропал. Он рассказал старшеклассникам о подвигах героев войны и поделился дорогими сердцу воспоминаниями. Далее старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Елена Муравская рассказала о буднях стражей правопорядка и привела примеры образцового несения службы сотрудниками органов внутренних дел.В свою очередь школьники подготовили для гостей концерт. В актовом зале звучали стихи и песни военных лет, а также слова благодарности за предоставленную возможность погрузиться в историю.В завершение мероприятия из рук главного редактора газеты «Петровка, 38» Александра Обойдихина школьники получили памятные подарки: юбилейные книги «Милиция в 90-е гг.», «Будни уголовного розыска», а также новый номер газеты «Петровка, 38», а сотрудники Отдела ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем МЧС России наградили учащихся 10-11 классов за отличное владение теоретическими знаниями и правильное их применение на учебных сборах по основам военной службы в 2020-2021 учебных годах, а также вручили сертификаты МЧС России по прохождениям теоретического курса ГОиЧС для предоставления в военкомат.По окончании мероприятия все участники почтили память павших минутой молчания.Пресс-служба УВД по ЦАО и ОГИБДД УВД по ЦАО