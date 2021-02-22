О переносе памятника не может быть и речи.

В администрации Судогодского района опровергли информацию о переносе памятника Ленину за 3, 6 миллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе администрации, расчеты действительно проводились. Но получившаяся сумма оказалась неподъемной для бюджета района и, конечно, о переносе памятника не может быть и речи.Напомним, в судогодских проводится опрос о необходимости . И 83% опрошенных высказались против этой идеи. Жители считают, что эти средства лучше потратить на решение более насущных проблем.