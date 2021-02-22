В Штабе добровольцев Ковровского района 28 человек.

Волонтеры в поселке Молыгино Ковровского района помогли с уборкой снега одинокой пенсионерке. Сугробы блокировали пожилой женщине выход на улицу и за ворота.Любовь Семёновна Гогуева находится под патронажем в штабе добровольцев Ковровского района. Всю пандемию ребята каждую неделю помогают ей с продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг. Летом помогали по огороду. После снегопадов, одинокая пенсионерка позвонила и попросила расчистить снег, потому что занесло калитку настолько, что она не могла выйти в магазин. Волонтеры помогли расчистить двор.Эта бабушка стала им уже как родная, рассказали ребята. И каждый раз, когда они приходят, встречает их с мягкими игрушками, которые шьёт сама.Добавим, что в Штабе добровольцев Ковровского района 28 человек. Он создан в марте прошлого года в связи с введенным режимом самоизоляции. Работают ребята в рамках Всероссийского проекта «Мы Вместе».