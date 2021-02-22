В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский главнокомандующий отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях.

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Российский главнокомандующий отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях.Состоялось событие, к которому было приковано внимание мировой пресс. В Сочи провели переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко.Владимир Владимирович заявил, что российская и белорусская стороны проводят встречи между руководителями региональных управленческих структур в ежегодном формате. Главнокомандующий отметил, что данная форма сотрудничества является крайне важной, поскольку весомая часть экономических связей формировалась именно таким образом.Путин добавил, что Российская Федерация по-прежнему является крупнейшим торговым партнером братской республики. По словам российского президента, совокупные инвестиции в белорусскую экономику оцениваются более чем в четыре миллиарда долларов.О важном этапе в сотрудничестве двух стран рассказал и . Он сообщил, что практически все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию.Стоит отметить, что Александр Григорьевич остался доволен возможностью разговаривать с коллегой с глазу на глаз. "Мы можем обсуждать наши серьезные проблемы в любой форме", – цитирует его пресса. Путин, в свою очередь, предложил Лукашенко покататься на лыжах после официальной части мероприятия.