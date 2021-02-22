Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 23 февраля на востоке Владимирской области ожидается сильный мороз с температурой воздуха до -37оС.По данным синоптических карт, в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах ожидается до -33оС.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения; увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения.Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.Гражданам рекомендовано соблюдать меры по недопущению случаев переохлаждения и обморожения, соблюдать технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.Фото