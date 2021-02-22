Этот день стал частью нашей культуры, фундаментом, объединяющим миллионы россиян. Ведь праздник отмечается уже без малого сто лет. Вспоминая былые времена, мы не только передаем подрастающему поколению память о прошлом, но и отдаем дань уважения всем защитникам Отечества.

Этот день стал частью нашей культуры, фундаментом, объединяющим миллионы россиян. Ведь праздник отмечается уже без малого сто лет. Вспоминая былые времена, мы не только передаем подрастающему поколениюпамять о прошлом, но и отдаем дань уважения всем защитникам Отечества.Среди неизменных традиций – в этот день чествуют ветеранов, возлагаютцветы к памятным местам. 23-го февраля по всей России пройдут праздничныеконцерты и патриотические акции, а вечером в городах-героях в честь защитниковОтечества прогремят салюты.Сейчас москвичипользуются невиданной по европейским меркам свободой. Ещенесколько месяцев назад невозможно было представить, чтобы люди собирались на улицах и в общественных местах. Однако резкое снижение числа заболевших в столице и отмена большинства ограничений позволят провести эти длинные выходные как угодно.К слову,с 21 по 23 февраля в парке "Сокольники" на Большом круге пройдут состязания по мини-биатлону. Если вы планируете гулять все праздники, то именно для вас цифровой туристическийсервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. С его помощью можно выбрать удачный план для путешествия постолице или России, забронировать отель и купить билеты.Не стоит забывать и о современных тенденциях. Так, пандемиякоронавируса подтолкнула к развитию онлайн-мероприятий. Послушать праздничныйконцерт или познавательную лекцию, а также принять участие в силовой тренировкеили посетить урок рисования возможно уже сегодня, не выходя из дома.Ознакомиться с развернутой программой можно на .