Этот день стал частью нашей культуры, фундаментом, объединяющим миллионы россиян. Ведь праздник отмечается уже без малого сто лет. Вспоминая былые времена, мы не только передаем подрастающему поколению
память о прошлом, но и отдаем дань уважения всем защитникам Отечества.
Этот день стал частью нашей культуры, фундаментом, объединяющим миллионы россиян. Ведь праздник отмечается уже без малого сто лет. Вспоминая былые времена, мы не только передаем подрастающему поколению
память о прошлом, но и отдаем дань уважения всем защитникам Отечества.
Среди неизменных традиций – в этот день чествуют ветеранов, возлагают
цветы к памятным местам. 23-го февраля по всей России пройдут праздничные
концерты и патриотические акции, а вечером в городах-героях в честь защитников
Отечества прогремят салюты.
Сейчас москвичи
пользуются невиданной по европейским меркам свободой. Еще
несколько месяцев назад невозможно было представить, чтобы люди собирались на улицах и в общественных местах. Однако резкое снижение числа заболевших в столице и отмена большинства ограничений позволят провести эти длинные выходные как угодно.
К слову,
с 21 по 23 февраля в парке "Сокольники" на Большом круге пройдут состязания по мини-биатлону. Если вы планируете гулять все праздники, то именно для вас цифровой туристический
сервис Russpass подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. С его помощью можно выбрать удачный план для путешествия по
столице или России, забронировать отель и купить билеты.
Не стоит забывать и о современных тенденциях. Так, пандемия
коронавируса подтолкнула к развитию онлайн-мероприятий. Послушать праздничный
концерт или познавательную лекцию, а также принять участие в силовой тренировке
или посетить урок рисования возможно уже сегодня, не выходя из дома.
Ознакомиться с развернутой программой можно на .