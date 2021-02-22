Идею обсудили на первом заседании Общественного совета по безопасности дорог.

Владимирские единороссы намерены подготовить общественных контролёров, которые будут следить за выполнением дорожных работ во Владимирской области. Идею обсудили на первом заседании Общественного совета по безопасности дорог.Илья Зотов, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" во Владимирской области: «Мы направим инициативы в федеральный центр, чтобы при утверждении комплексной схемы организации дорожного движения, проходили обсуждения с жителями. Это важный момент, потому что документ принимается на ближайшие пятнадцать лет и изменить его уже нельзя”.В конце декабря прошлого года эксперты представили проект по изменениям в организации работы общественного транспорта в областной столице. В частности они предложили разгрузить от транспорта центр Владимира за счёт двух улиц - Дзержинского и Дворянской - сделать движение по ним односторонним. Это еще одна из идей.Артём Черней, основатель общественного движения "Владимир будущего": “Дороги - это кровеносная система любого города. От того, как устроены дороги, зависит жизнь всех граждан. Вне зависимости от того, передвигаются они на общественном транспорте или личном автомобиле, или ходят пешком. Это касается абсолютно любого жителя”.