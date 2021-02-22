В одном из магазинов, расположенных на улице Обручева, продавец-кассир осуществила продажу 17-летнему подростку алкогольной продукции...

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Черемушки выявили факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигнувшему совершеннолетия.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенных на улице Обручева, продавец-кассир осуществила продажу 17-летнему подростку алкогольной продукции – одной бутылки пива.Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56